Красноярцам покажут кино в заповеднике «Столбы»

С 17 по 19 ноября в Доме кино, детском кинотеатре «Мечта» и в заповеднике «Столбы» покажут больше 20 уникальных документальных фильмов и премьерных проектов российских кинорежиссеров об экологии. Специальными гостями фестиваля «Путешествие по России» станут полярные летчики Иван Левандовский, Валентин Удалов, а также известный российский режиссер-документалист, путешественник, член Русского географического общества Леонид Круглов, специальный корреспондент программы «Вести» в Антарктиде Ольга Стефанова.

Особенностью фестиваля станет то, что помимо кинотеатров, работы можно будет посмотреть и в сервисном центре «Перевал» заповедника «Столбы». Там красноярцам покажут документальные фильмы про национальные парки. Вход на мероприятия свободный.

Добавим, что кинофестиваль «Путешествие по России» впервые состоялся в Москве в марте 2014 года. За время существования проекта зрители познакомились с Красноярским краем, Башкирией, Дагестаном, Северной Осетией, Краснодарским краем, Тувой, Чукоткой, Курильскими и Командорскими островами, Ненецким автономным округом, республикой Саха (Якутия), республикой Алтай, Архангельской областью и Бурятией.

Проект осуществляется при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Союза кинематографистов России и Русского географического общества.

Подготовлено по материалам пресс-службы мэрии Красноярска

Фото: пресс-служба «Столбов»