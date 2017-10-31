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В красноярских школах открылись хоровые и художественные классы

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Красноярск
16:33 31 Октября 2017
культура, школа, образование
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске стартовал межведомственный сетевой проект главного управления образования и главного управления культуры «Мир искусства, доступный детям».  Учреждения двух отраслей объединились, на базе пяти общеобразовательных школ созданы отделения детских школ искусств. Сейчас в школах № 137, 148, 153, 147,  лицее № 1 работают детские школы искусств № 15 и 6, детские музыкальные школы № 5, 10, 12 соответственно.

Перед стартом проекта в школах проводились родительские собрания, проведен отбор детей, обладающих музыкальным слухом, набраны группы учащихся. Теперь более 100 ребятишек изучают программы «Хоровое пение» и «Теория музыки». С детьми занимаются преподаватели хора и теоретических дисциплин, а также концертмейстер.

«Данный проект - пример сетевого взаимодействия учреждений социальной сферы. Музыкальные школы получают возможность увеличить количество обучающихся, а для общеобразовательных учреждений - отличная возможность дать детям разностороннее образование. Примечательно, что все вошедшие в проект школы расположены в микрорайонах, в которых нет специализированных музыкальных школ. Благодаря проекту дети могут приобщаться к искусству по основному месту учебы», - рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Договор о сотрудничестве заключили еще два учреждения - школа № 72 и детская музыкальная школа № 11. В первой в ближайшее время откроется хоровой класс. О желании открыть такие классы уже заявили еще 11 школ Красноярска.

«В Красноярске много талантливых детей. Неслучайно в городе работает проект «Молодые дарования Красноярска», в рамках которого на ведущих сценических площадках города проходят концерты юных исполнителей, хоровых и хореографических коллективов детских школ искусств. Проект «Мир искусства, доступный детям» позволяет увеличить охват школьников, занимающихся предпрофессиональными программами дополнительного образования, найти новые таланты и создать культурную среду города», заявил руководитель главного управления культуры Наталья Малащук.

Подготовлено по материалам пресс-службы мэрии Красноярска

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