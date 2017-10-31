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Муниципалитеты края получат новые возможности благодаря Универсиаде

Главная Общество
Красноярск
11:08 31 Октября 2017
универсиада, красноярск, съезд
Автор: Sibnovosti.ru
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Завтра состоится VIII Съезд депутатов Красноярского края, в рамках которого делегаты обсудят злободневные темы региона и наметят стратегические пути его развития на предстоящий период.

Накануне уже прошел ряд мероприятий съезда. Так, комиссия Законодательного Собрания по подготовке к проведению Всемирных студенческих игр провела круглый стол «Зимняя Универсиада-2019. Возможности для муниципальных образований». В дискуссии участвовали главы и депутаты близлежащих к Красноярску городов и районов.

«Основным предметом обсуждения стали вопросы подготовки экскурсионной и культурной программ, обучения временного персонала и волонтеров Универсиады. Для жителей районов и городов края это возможность не просто трудоустроиться, но и повысить свои компетенции, которые в дальнейшем, безусловно, им пригодятся, ведь квалифицированные специалисты сегодня нужны в любом муниципальном образовании», -  отметил депутат Законодательного Собрания, председатель комиссии Павел Ростовцев. - Что касается непосредственно подготовки к Универсиаде. Основные объекты будут введены в срок, согласно утвержденному графику. Но назрела уже необходимость сосредоточиться и на операционном процессе: как будет организовано питание и проезд, как будут реализовываться билеты и многое другое».

Организаторы донесли участникам совещания методику проведения уроков Универсиады в школах, а главы городов и районов края представили свое видение участия территорий в масштабном международном мероприятии. Дивногорск и Сухобузимо могут предложить гостям Универсиады интересные экскурсии. Другие территории смогут предоставить волонтеров, временный персонал, творческие коллективы для участия в культурной программе, сувенирную продукцию.

«Рекомендации, выработанные в ходе круглого стола, завтра войдут в проект резолюции съезда депутатов и станут уже руководством к действию, - пояснил Павел Ростовцев. - Съезд должен указать вектор развития региона на четыре года вперед, выработать программу действий по повышению качества жизни его жителей. Считаю, что Универсиада и ее наследие станет одной из качественных составляющих, которые повысят привлекательность края для новых инвестиций, привлечения трудовых ресурсов, а также предоставит новые возможности в развитии массового спорта и спорта высших достижений».

фото: sobranie.info

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