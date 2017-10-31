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В Красноярске раскрыли схему получения земли через инвалидов

Главная Общество
Красноярск
11:22 31 Октября 2017
общество, закон, территория, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Краевая прокуратура раскрыла схему незаконного получения земель в Красноярске. Нарушения были выявлены во время проверки правовых актов городской администрации. 

Так, покупатели под видом улучшения жилищных условий для инвалидов просили местные власти предоставить им земельные участки. По закону люди с инвалидностью могут получать землю без очереди. Для этого им только нужно встать на учет как особо нуждающимся. 

В этом году шесть людей-инвалидов воспользовались льготными условиями, предоставив ложные данные о себе. На учете лиц с ограниченными возможностями заявители не состояли. Каждый их мошенников имел свое жилье. 

Во время проверки выяснилось, что своими участками люди-инвалиды также не владеют. При первой возможности они передавали права на территории заинтересованным бизнесменам.  

Отмечается, что прокуроры направили в суд шесть заявлений о возврате участков, один из исков уже удовлетворен.

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