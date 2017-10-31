В Красноярске 39 чиновников наказали за ошибки в декларациях о доходах

Прокуратура Советского района выявила массовые нарушения в справках о доходах у чиновников, работающих в муниципальных учреждениях Красноярска. Проверялись декларации сотрудников управления социальной защиты населения, налоговой службы, Пенсионного фонда и Красспорта.

Согласно федеральному закону «о противодействии коррупции», все руководители муниципальных служб, их супруги и несовершеннолетние дети должны предоставлять полные сведения о своих доходах и имуществе.

39 красноярских чиновников этот закон нарушили. Они не указали все счета в банках, объекты недвижимости и даже занизили собственные доходы.

«Указанные должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении прокуратуры.

Теперь чиновникам необходимо предоставить в ведомство правильно заполненные декларации.