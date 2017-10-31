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В Красноярске 39 чиновников наказали за ошибки в декларациях о доходах

Главная Общество
Красноярск
09:52 31 Октября 2017
чиновники, прокуратура, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Прокуратура Советского района выявила массовые нарушения в справках о доходах у чиновников, работающих в муниципальных учреждениях Красноярска. Проверялись декларации сотрудников управления социальной защиты населения, налоговой службы, Пенсионного фонда и Красспорта. 

Согласно федеральному закону «о противодействии коррупции», все руководители муниципальных служб, их супруги и несовершеннолетние дети должны предоставлять полные сведения о своих доходах и имуществе. 

39 красноярских чиновников этот закон нарушили. Они не указали все счета в банках, объекты недвижимости и даже занизили собственные доходы. 

«Указанные должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении прокуратуры. 

Теперь чиновникам необходимо предоставить в ведомство правильно заполненные декларации. 

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