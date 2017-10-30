Стена в Октябрьском районе Красноярска обрушилась из-за нарушения техники безопасности

Стала известна причина обрушения деревянной стены в Красноярске. Инцидент произошел сегодня, 30 октября, в 9:30, сообщает главное управление МЧС по краю. В результате обрушения стены погиб один человек, еще один был госпитализирован. Рабочие проводили работы по демонтажу здания.



В администрации города сообщили, что обрушение произошло из-за несоблюдения правил техники безопасности

«Падение деревянной стены заброшенного здания произошло при проведении работ в результате несоблюдения техники безопасности. Один рабочий погиб, второй госпитализирован в Красноярскую межрайонную больницу скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича», — сказано в официальном сообщении.

Данные о произошедшем сообщили мэру Красноярска Сергею Еремину. Администрация города взяла ситуацию под свой контроль.