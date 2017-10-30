30 октября
Красноярск
погода -2 °C
курсы валют
58.08
 
€ 67.53
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Мэр Сергей Еремин поручил пропылесосить набережную

Главная Общество
Красноярск
16:21 30 Октября 2017
совещание, район, мэр, енисей, город, распоряжение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Мэр Красноярска поставил перед главами районов задачи на предстоящую неделю.

«Начну совещание с кадровых решений. Начиная с сегодняшнего дня, должность и функционал первого заместителя главы города возложены на Логинова Владислава Анатольевича. Он будет координировать взаимодействие районных администраций, департаментов и управлений по широкому кругу вопросов, курировать блок вопросов, связанных с реальным сектором жизни города», заявил мэр города.

Сергей Еремин обозначил темы, требующие особого внимания со стороны всех структурных подразделений муниципалитета. В список задач вошли работа над формированием бюджета, анализ методики по разработке технической документации и отбору подрядных организаций на проведение ремонтных работ, содержание и благоустройство общественных пространств, гигиена городских территорий.

В этом году в Красноярске в рамках федеральной программы «Городская среда» началась реконструкция левобережной набережной Енисея. Уже завершены работы по установке опор освещения, асфальтированию.

«Ведется установка уличной мебели, формирование ландшафтного парка. Завершается укладка брусчатки на верхнем ярусе. Остается выполнить установку малых архитектурных форм и монтирование уличного лифта», — сообщил Сергей Кочан.

Мэр Сергей Еремин поручил ускорить темпы работ по подключению наружного освещения.

Также глава города потребовал проводить уборку набережной не в ручном режиме, а с использованием специализированной техники уличных пылесосов.

Согласно требованиям градоначальника, главы районных администраций должны полностью убрать территории своих районов.

«Погода нас балует, прошу очень серьезно обратить внимание на городскую гигиену, на внешний облик. Владислав Анатольевич по координации будет держать этот вопрос на контроле. Нужно провести максимальную мобилизацию наших возможностей, ресурсов и сил. Город должен войти в зиму максимально опрятным и чистым, для этого главы районов должны применять хозяйственный подход к содержанию своих территорий»,— отметил мэр.

На совещании Сергей Еремин подчеркнул, что подготовка к зимнему периоду является самым сложным периодом для специализированных предприятий по обслуживанию и содержанию улично-дорожной сети города.


«Владислав Анатольевич Логинов и Игорь Петрович Титенков, прошу вас детально проработать все вопросы, все графики, связанные с уборкой города в зимний период. Должна быть выработана и применена система превентивного реагирования, что позволит качественно содержать улично-дорожную сеть города зимой», — подчеркнул мэр. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Из Красноярска перестали летать чартеры в Турцию

Из Красноярска перестали летать чартеры в Турцию

30 Октября 2017 г.
В новом сезоне также исчез регулярный рейс в Бангкок
Новости Красноярска: В красноярской школе начали преподавать китайский язык

В красноярской школе начали преподавать китайский язык

30 Октября 2017 г.
Пока по специальной программе учится только один класс
Новости Красноярска: «Дорожное радио—Красноярск» поздравило красноярцев с Днем автомобилиста: гуляли три недели!

«Дорожное радио—Красноярск» поздравило красноярцев с Днем автомобилиста: гуляли три недели!

30 Октября 2017 г.
На красноярской «Дорожке» завершилась акция «Добрый попутчик в Красноярске»
Новости Красноярска: Министр культуры отказалась комментировать коррупционный скандал в краевой филармонии

Министр культуры отказалась комментировать коррупционный скандал в краевой филармонии

30 Октября 2017 г.
Елена Мироненко сослалась на презумпцию невиновности
Новости Красноярска: Красноярцам предложили устроиться конвоирами

Красноярцам предложили устроиться конвоирами

30 Октября 2017 г.
На работу принимаются мужчины до 35 лет
Новости Красноярска: Облачная и снежная погода придет в Красноярск в начале недели

Облачная и снежная погода придет в Красноярск в начале недели

30 Октября 2017 г.
Столбики термометров опустятся до -5°C
Новости компаний
30/10
Лучший водитель «КрасКома» работает на вакуумной машине
25/10
Сбербанк предлагает избавиться от мелочи и получить приятный бонус
24/10
Внимание, архитекторы и дизайнеры! Конкурс идей для Буфф-сада
23/10
Школа управдомов «Жилфонда» перешла на новый формат
23/10
Пилотный электрофильтр ТЭЦ-1 будет высотой с 12-этажный дом
23/10
На комбинате «Волна» подвели итоги работы в «высоком» строительном сезоне—2017
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Евгений Ваганов покинул пост ректора СФУ

Евгений Ваганов покинул пост ректора СФУ

26 Октября 2017 г.
На должность и.о.ректора СФУ назначили Владимира Колмакова
Новости Красноярска: Житель Красноярского края выиграл в лотерею 1 млн рублей

Житель Красноярского края выиграл в лотерею 1 млн рублей

26 Октября 2017 г.
Счастливый билет стоил 600 рублей
Новости Красноярска: Кто такой мэр Еремин? Биография нового главы Красноярска

Кто такой мэр Еремин? Биография нового главы Красноярска

27 Октября 2017 г.
Sibnovosti.ru узнали некоторые факты о главе Красноярска
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.