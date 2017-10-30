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Из Красноярска перестали летать чартеры в Турцию

Главная Общество
Красноярск
16:46 30 Октября 2017
общество, аэропорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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После перехода на зимнее расписание из красноярского аэропорта исключили чартерные рейсы в Турцию. Погода в этой стране перестала быть теплой, поэтому основной поток туристов уменьшился в несколько раз. 

Также в новом сезоне туроператоры отказались от регулярных рейсов в Бангкок. Теперь напрямую в Таиланд можно улететь двумя компаниями  — Pegas Fly и Azur Air.

Как рассказали журналистам в пресс-службе аэропорта, в зимнее время основной упор будет сделан на курорты Китая, Вьетнама и Индии. 

Отметим, что зимнее расписание будет актуально до 24 марта. До весны из красноярского аэропорта будут летать 27 перевозчиков. 

Напомним, со 2 ноября авиакомпания «ИрАэро» запускает прямой рейс из Красноярска в Магадан, Иркутск, Краснодар и Омск. 

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