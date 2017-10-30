Из Красноярска перестали летать чартеры в Турцию

После перехода на зимнее расписание из красноярского аэропорта исключили чартерные рейсы в Турцию. Погода в этой стране перестала быть теплой, поэтому основной поток туристов уменьшился в несколько раз.

Также в новом сезоне туроператоры отказались от регулярных рейсов в Бангкок. Теперь напрямую в Таиланд можно улететь двумя компаниями — Pegas Fly и Azur Air.

Как рассказали журналистам в пресс-службе аэропорта, в зимнее время основной упор будет сделан на курорты Китая, Вьетнама и Индии.

Отметим, что зимнее расписание будет актуально до 24 марта. До весны из красноярского аэропорта будут летать 27 перевозчиков.

Напомним, со 2 ноября авиакомпания «ИрАэро» запускает прямой рейс из Красноярска в Магадан, Иркутск, Краснодар и Омск.