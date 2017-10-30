В красноярской школе начали преподавать китайский язык

В гимназии №13 в Красноярске открылся первый в городе профильный лингвистический класс, в котором дети углубленно изучают два иностранных языка — китайский и английский. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска.

Пока по специальной программе обучается только 7-й класс, однако китайский язык заинтересовал и других учеников. Для желающих уже открыли факультативные занятия. Не исключается, что в будущем количество лингвистических классов увеличится.

Занятия для 7-классников ведет носитель китайского языка Джан Индж. Педагог отмечает, что ее ученики очень быстро усваивают материал и в отличие от взрослых не испытывают трудностей при запоминании иероглифов.

Спустя два месяца после начала обучения дети могут рассказать о себе, своих друзьях и себе. Такими темпами к концу учебного года ученики смогут вести бытовой диалог с носителями.

Отмечается, что на уроках дети изучают литературу, искусство, историю и философию Китая. Они уже успели поучаствовать в чайной церемонии.

Подготовлено по материалам пресс-службы мэрии Красноярска