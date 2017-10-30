«Дорожное радио—Красноярск» поздравило красноярцев с Днем автомобилиста: гуляли три недели!

На красноярской «Дорожке» завершилась акция «Добрый попутчик в Красноярске». Акция была приурочена ко Дню автомобилиста. Не смотря на то, что этот праздник традиционно отмечается раз в году в последнее воскресение октября, поздравляла «Дорожка» красноярских автомобилистов три недели.

В час-пик ведущие «Дорожного Радио» голосовали на дорогах города в поисках «добрых попутчиков»! Все остановившееся водители, сказавшие кодовую фразу «С Дорожным радио всегда по пути!», получали полезные сувениры от радиостанции и подарки от партнеров акции: международной языковой школы OkeySchool, продуктового дискаунтера «Батон» и АвтоМаркета «Навигатор».



Фото Sibnovosti.ru



