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Министр культуры отказалась комментировать коррупционный скандал в краевой филармонии

Главная Общество
Красноярск
14:21 30 Октября 2017
мошенничество, министр, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Министр культуры Красноярского края Елена Мироненко не стала комментировать коррупционный скандал в филармонии. Глава министерства заявила, что «обсуждать эту ситуацию сейчас было бы некорректно»

«Для меня есть понятие презумпция невиновности. В нашей практике только суд имеет право решать, виновен ли человек», — прокомментировала изданию KrasNews Мироненко. 

Напомним, в октябре отдел ФСБ по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по статье «мошенничество» на руководство краевой филармонии. Подозреваемые реализовывали коррупционные схемы вместе с директором филармонии Юлией Кулаковой. Руководители оформили ИП на одного из родственников и через него заключали незаконные сделки по продаже билетов. Цены на билеты накручивались на 100-300%. За два года подозреваемым удалось заработать около 18 млн рублей.

Фото: пресс-служба министерства культуры Красноярского края

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