Лучший водитель «КрасКома» работает на вакуумной машине

День автомобилиста для «КрасКома» имеет особое значение, ведь автопарк предприятия считается самым крупным не только в Красноярске, но и в крае. Ежедневно в рейс выходит около 300 единиц самой различной спецтехники: от легковушек и «газелей» до экскаваторов и тракторов.Профессия водителя по численности занимает второе место в штате «КрасКома» после слесарей-ремонтников. Совместно они обслуживают более 1200 км сетей холодного водоснабжения, 1100 км канализационных коллекторов и 800 км линий электропередачи.

В честь профессионального праздника среди работников автотранспортного цеха провели конкурс на звание «Лучший по профессии».

«К водителям «КрасКома» предъявляются повышенные требования, — подчеркнул генеральный директор предприятия Олег Гончеров, подводя итоги конкурса. — По загруженным улицам города они должны оперативно доставлять ремонтный персонал к месту ликвидации утечки на сетях и качественно выполнять земляные работы в стесненных условиях дворовых территорий, плотно заставленных автомобилями. Кроме того, наши водители работают на современной коммунальной технике, требующей в обслуживании специальных знаний и навыков. И мы заинтересованы в том, чтобы они повышали свое профессиональное мастерство, — конкурс на звание лучшего водителя является одним из таких мотивационных мероприятий. На сегодняшний день из 368 водителей «КрасКома» 250 имеют самый высший класс — первый.

Традиционно соревнование состояло из двух этапов: теоретической части, где участники отвечали на экзаменационные билеты на знание правил дорожного движения, и практической — фигурного вождения на бортовом автомобиле марки «ЗИЛ». Обязательные элементы второго этапа: бокс, змейка, колея и кольцо. Все задания выполнялись на скорость. За каждое нарушение или неверный ответ конкурсанты получали дополнительное штрафное время.

По итогам смотра-конкурса всем 12 участникам вручили набор инструментов, первая тройка помимо этого была награждена знаками «Лучший по профессии» и денежной премией, а победитель получил прибавку к заработной плате в размере 10 % в течение одного года. Призовые места распределились следующим образом:

1-е место: Кузнецов Сергей Владимирович — водитель вакуумной откачивающей машины, закрепленной за участком Октябрьского района, цех по эксплуатации канализационных сетей;

2-е место: Иванов Александр Александрович — водитель служебного автобуса, доставляющий дежурный персонал в отдаленные подразделения;

3-е место: Андрющенко Сергей Иванович — машинист автовышки и автогидроподъемника, работающий с электриками, цех распределительных сетей службы главного энергетика.