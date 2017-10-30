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Красноярцам предложили устроиться конвоирами

Главная Общество
Красноярск
12:21 30 Октября 2017
общество, трудосустройство, красноярск, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Жителей Красноярска пригласили на собеседование в главное управление ГУ МВД по краю. В ведомстве появилась вакантная должность сотрудника охранно-конвойной службы. Объявление было опубликовано на сайте МВД. 

На службу принимаются мужчины до 35 лет, имеющие высшее или среднее образование. Красноярцы должны иметь крепкое здоровье, устойчивые морально-деловые качества и крепкую физическую подготовку. 

Новому работнику предлагаются все условия, положенные сотрудникам ОВД. Среди них: ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 дней, право на получение бесплатного второго высшего образования в вузах МВД и другие льготы.

По вопросам трудоустройства мужчинам необходимо обращаться в отдел МВД по ул. Вавилова, 50 или по телефону 245-95-42. 

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