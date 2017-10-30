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Облачная и снежная погода придет в Красноярск в начале недели

Главная Общество
Красноярск
08:59 30 Октября 2017
общество, красноярск, погода, город
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В начале недели красноярцев ожидается снежная и облачная погода. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 30 октября, температура воздуха опустится до -1°C, во второй половине потеплеет до +2°C. Весь день в городе будет идти снег. Ветер северо-западный с порывами до 6 м/с. 

«Местами ожидаются порывы западного ветра 15-18 м/с, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС. 

Во вторник, 31 октября, похолодает до -2...-4°C. Утром в Красноярске пройдет снег. Ветер стихнет до 3 м/с. 

В среду, 1 ноября, синоптики обещают облачную погоду. Столбики термометров опустятся до -3...-5°C. Ветер юго-восточный с порывами до 4 м/с. Отметим, что резкое потепление до +9...+12°C придет в Красноярск в конце недели.

Более подробный прогноз погоды вы можете посмотреть здесь

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