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Бесплатных билетов на Универсиаду в Красноярске практически не будет

Главная Общество
Красноярск
16:32 28 Октября 2017
универсиада, красноярск, билеты, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Законодательном собрании обсудили ситуацию вокруг билетов для зрителей на различные состязания зимней Универсиады, которая пройдет в 2019 году в Красноярске. Конечную цену участники круглого стола не определили, зато предположили, что для учащихся спортивных школ билеты обойдутся в 50-100 рублей.

Также было заявлено, что раздавать билеты бесплатно, как это принято зачатую, никто не будет.

«Бесплатных билетов, как считает дирекция, не должно быть, кроме как для двух категорий: для детей до пяти лет и инвалидов. Мы хотим уйти от политики, когда веерно раздаются билеты целым коллективам. Всего будет 577 тысяч билетов», - заявил советник генерального директора АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске» Константин Гуреев.

Как при этом организаторы собираются заполнять трибуны, Гуреев не сообщи

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