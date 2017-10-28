В Заозерном установили памятник Ленину

В Заозерном установили памятник Владимиру Ильичу Ленину. Как сообщает телеканал ТВК, это событие приурочили к 100-летию Октябрьской революции.

По такому случаю в городе прошли массовые гуляния, на которые собрались полторы тысячи человек. Кроме того, в город приехали коммунисты из Красноярска и даже Санкт-Петербурга.

Журналисты рассказали, что памятник Ленина в Заозерном был установлен в 1937 году. Его часто переносили с места на место, и в итоге он почти полностью развалился. По инициативе и за счет местного бизнесмена Сергея Барабана памятник отреставрировали, поставили на новый постамент и установили в новом сквере 100-летия революции.

фото: скриншот из сюжета телекомпании ТВК