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Москвичи потеряли интерес к жилью в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
13:58 28 Октября 2017
москва, красноярск, недвижимость
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Жители Москвы резко потеряли интерес к недвижимости Красноярска. Об этом сообщают аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU, которые с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» изучили, жители каких российских городов интересуются недвижимостью Красноярска.

Кроме самих красноярцев, на долю которых приходится почти 90% всех визитов на сайт N1.RU, недвижимостью в Красноярске интересуются жители московского региона, Иркутской и Новосибирской областей, а также Санкт-Петербурга. Год назад тройка лидеров по визитам на сайт N1.RU выглядела аналогично, однако за год изменились доли, которые приходятся на пользователей из других городов. В частности, заметнее всего сократилась доля посетителей из Москвы — в 3,5 раза. 

«Падение числа посетителей из столицы, может быть, связано, с одной стороны, со снижением оттока красноярцев в Москву, а с другой, с сокращением притока наемных топ-менеджеров из Москвы, — поясняет руководитель пресс-службы портала N1.RU Анастасия Гринева.

В число регионов, пользователи которых чаще других просматривают объявления о продаже и аренде недвижимости в Красноярске, вошли Республика Хакасия и Краснодарский край.

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