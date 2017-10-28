28 октября
Красноярск
погода +7 °C
курсы валют
58.08
 
€ 67.53
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Красноярских студентов пригласили на стажировку в крупнейшие компании края

Главная Общество
Красноярск
12:01 28 Октября 2017
красноярск, работа, молодежь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
версия для печати Ico_print

Учащиеся высших и средних профессиональных учебных заведений края смогут пройти стажировки на крупнейших предприятиях края. Программу стажировок запустило Молодежное правительство Красноярского края при поддержке администрации губернатора и правительства. Сейчас открыто более 400 вакансий по Красноярску и краю. Торговля, энергетика, спорт, медицина, строительство и ЖКХ, экология, малый и средний бизнес, медиа – к программе присоединились 50 компаний региона.

«Важно, что программа стажировок, которую мы предлагаем студентам, свободная. Она не привязана к университетской практике, пройти ее можно на любом курсе. Кроме того, студент сам выбирает интересующее его направление и вместе с персональным наставником формирует график стажировки. Таким образом, студенты могут уже в период учебы присмотреться к будущему месту работы, получить реальный первый опыт и характеристики, а в перспективе и трудоустроиться в крупнейшую компанию края», – рассказал председатель Молодежного правительства Роман Пословин.

Чтобы пройти стажировку, нужно до 20 ноября 2017 года оставить заявку на сайте профстажер24.рф, пройти тестирование и собеседование с представителями компании. По окончании стажировки каждый студент получит сертификат о ее прохождении от организаторов, а также грамоту, характеристику, отбор в кадровый резерв и прочие бонусы от работодателя. По усмотрению компании стажировка может быть оплачиваемой.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Москвичи потеряли интерес к жилью в Красноярске

Москвичи потеряли интерес к жилью в Красноярске

28 Октября 2017 г.
Аналитики констатируют трехкратное падение спроса
Новости Красноярска: В Заозерном установили памятник Ленину

В Заозерном установили памятник Ленину

28 Октября 2017 г.
Профинансировал все местный бизнесмен
Новости Красноярска: На турнире Сайтиева в Красноярске состоится баттл двух культур

На турнире Сайтиева в Красноярске состоится баттл двух культур

27 Октября 2017 г.
Турнир пройдет в городе 28 и 29 октября
Новости Красноярска: На вантовый мост с набережной можно будет подняться на лифте

На вантовый мост с набережной можно будет подняться на лифте

27 Октября 2017 г.
Общественность может лично контролировать ход работ
Новости Красноярска: На красноярском судоремонтном заводе сменился гендиректор

На красноярском судоремонтном заводе сменился гендиректор

27 Октября 2017 г.
Предприятие возглавит Александр Вац
Новости Красноярска: Красноярцев предупредили о мошенничестве при поверке счетчиков

Красноярцев предупредили о мошенничестве при поверке счетчиков

27 Октября 2017 г.
Горожанам приходят уведомления от нелицензированной компании
Новости компаний
25/10
Сбербанк предлагает избавиться от мелочи и получить приятный бонус
24/10
Внимание, архитекторы и дизайнеры! Конкурс идей для Буфф-сада
23/10
Школа управдомов «Жилфонда» перешла на новый формат
23/10
Пилотный электрофильтр ТЭЦ-1 будет высотой с 12-этажный дом
23/10
На комбинате «Волна» подвели итоги работы в «высоком» строительном сезоне—2017
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На трассе под Ачинском установили картонный муляж инспектора ДПС

На трассе под Ачинском установили картонный муляж инспектора ДПС

23 Октября 2017 г.
Макет полицейского стал первым в Красноярском крае
Новости Красноярска: 54-летний мужчина погиб на аттракционе в ТРЦ «Планета»

54-летний мужчина погиб на аттракционе в ТРЦ «Планета»

23 Октября 2017 г.
Прыгая на батуте, он сломал позвоночник
Новости Красноярска: СМИ: погибший в «Мегалэнде» мужчина был депутатом районного совета

СМИ: погибший в «Мегалэнде» мужчина был депутатом районного совета

23 Октября 2017 г.
Им оказался депутат Туруханского районного совета Сергей Попович
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.