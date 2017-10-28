Красноярских студентов пригласили на стажировку в крупнейшие компании края

Учащиеся высших и средних профессиональных учебных заведений края смогут пройти стажировки на крупнейших предприятиях края. Программу стажировок запустило Молодежное правительство Красноярского края при поддержке администрации губернатора и правительства. Сейчас открыто более 400 вакансий по Красноярску и краю. Торговля, энергетика, спорт, медицина, строительство и ЖКХ, экология, малый и средний бизнес, медиа – к программе присоединились 50 компаний региона.

«Важно, что программа стажировок, которую мы предлагаем студентам, свободная. Она не привязана к университетской практике, пройти ее можно на любом курсе. Кроме того, студент сам выбирает интересующее его направление и вместе с персональным наставником формирует график стажировки. Таким образом, студенты могут уже в период учебы присмотреться к будущему месту работы, получить реальный первый опыт и характеристики, а в перспективе и трудоустроиться в крупнейшую компанию края», – рассказал председатель Молодежного правительства Роман Пословин.

Чтобы пройти стажировку, нужно до 20 ноября 2017 года оставить заявку на сайте профстажер24.рф, пройти тестирование и собеседование с представителями компании. По окончании стажировки каждый студент получит сертификат о ее прохождении от организаторов, а также грамоту, характеристику, отбор в кадровый резерв и прочие бонусы от работодателя. По усмотрению компании стажировка может быть оплачиваемой.