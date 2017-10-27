Красноярск глазами киприотов

Дмитрия увезла мама, когда ему было 11, Юлия уехала из страны 5 лет назад. Экс-россияне живут на Кипре. В октябре они прилетели в Красноярск к родителям. Sibnovosti.ru узнали у бывших соотечественников, как им город после продолжительного перерыва.



— Как вы оказались на Кипре?



Дмитрий: «Я уехал из России с мамой, она выходила замуж за киприота, когда мне было 11 лет. Там пошел в англоязычную школу, потом в институт, получил гражданство и меня направили служить в кипрскую армию. После окончания службы несколько лет работаю корпоративным администратором, занимаюсь управлением компаниями, документами, в общем, офисной работой.

Юлия: «Я закончила школу в Красноярске, а на Кипр поехала получать европейское образование, я специалист в области туризма и гостиничного бизнеса. Потом вышла замуж за Диму и осталась там жить.





— В Красноярск приехали погостить?



Дмитрий: « Да, а также посмотреть город. Я из Подмосковья и в Красноярске первый раз».



Юлия: «Мы приехали в гости к моим родителям. Все время, как мы вместе, я показывала Диме свои красноярские фотографии, рассказывала о городе, друзьях, о каких-то местах, сравнивала Красноярск с Ларнакой, где мы сейчас живем».





— И как Красноярск? Впечатлил?

Дмитрий: «Мы, наверное, попали не в тот сезон: ни солнца, ни снега... Дождь! С погодой не повезло, но впечатление от города в целом позитивное. Мне многое здесь нравится. Красноярск огромный. У нас Ларнака — маленький город, да и вообще вся страна — чуть больше миллиона человек, а тут только в одном городе — миллион.



Юлия: «Муж — вегетарианец и нам не понравилось, что в меню нет соответствующих обозначений. Это не очень удобно».



Дмитрий: «Считаю, что я Красноярске провел недостаточно времени, чтобы оценить его в полной мере.

К сожалению, попали в период перестройки дорог. Юля хотела показать мне одну из главных улиц — проспект Мира, про который много рассказывала. Пришли... А улица вся перерыта!»

Юлия: «Да, столько Диме рассказывала про Мира! Приходим, а там тротуара нормального нет».

Дмитрий: «Еще мне в Красноярске понравилось множество мелочей, которые удобны в повседневной жизни. Например, банковский сервис намного лучше, публичный транспорт устроен так, что маршруты удобные, цены на проезд значительно меньше.

— Юля, что, на Ваш взгляд, особенно изменилось в Красноярске в лучшую сторону?

— В городе повысился сервис в кафе и ресторанах, там теперь гораздо лучше обслуживают посетителей. Нам с мужем понравились красноярские кинотеатры. Здесь билет стоит 1-1,5 евро, если переводить на наши, кипрские цены, то это в разы дешевле. На Кипре сходить в кино стоит 10 евро. Мы тут походили по кинотеатрам вдоволь. Были в «Эпицентре», в «Луче», в «Синема Парк».





— Что еще посетили в Красноярске?



Юлия: «Мы приехали всего на 10 дней. Были на Столбах, планируем съездить в «Бобровый лог» и в «Роев ручей».

Дмитрий: «На Столбах впервые за 16 лет, как уехал из России, увидел снег. Впечатлило».

— Как вам дышится в Красноярске?

Дмитрий: «Воздух тяжелее, чем на Кипре. Думаю, это из-за большого количества машин.

Юлия: «Поехали на Столбы, четко увидела голубое небо над заповедником и серое над городом. Когда уезжала из Красноярска пять лет назад, воздух был чище».





— На ваш взгляд, в чем основное отличие между вашим городом на Кипре и Красноярском?



Дмитрий: «Ритм жизни на Кипре, конечно, другой, и люди поприветливей. Ларнака — тихий, маленький городок, очень спокойный. У нас в магазинах продавцы всегда улыбаются, все время говорят «спасибо». В Красноярске могут даже не посмотреть в сторону покупателя».





— Юля, Вам друзья что-нибудь рассказывали про будущую Универсиаду?

Юлия: «Друзья рассказывали, что город готовится. И все».

Дмитрий: «Я вообще узнал, что в Красноярске пройдет Универсиада, когда в аэропорту багаж забирали, там реклама увидел».

— Родители часто бывают у вас в гостях?

Юлия: «Папа не был ни разу, а мама прилетает несколько раз в год».

Дмитрий: «У меня там сестры—полукиприотки и мама живут. Все родня с российской стороны в Подмосковье.



Фото предоставлены Юлией и Дмитрием Панчевыми, некоторые публикуются впервые