На турнире Сайтиева в Красноярске состоится баттл двух культур

Во время церемонии открытия борцовского турнира им. Бувайсара Сайтиева выступят два известных коллектива — красноярский ансамбль танца Сибири им. Михаила Годенко и государственный ансамбля танца «Вайна́х» из Чеченской республики. Танцоры исполнят совместный номер, который уже назвали баттлом двух культур.
«Такого номера еще не видел красноярский зритель. Что-то подобное ансамбль танца Сибири делал единственный раз на гастролях, только совместно с дагестанским ансамблем «Лезгинка»», — прокомментировал режиссер церемонии открытия XIII международного турнира Василий Фаленый.
В пресс-службе городской администрации сообщили, что в церемонии открытия примут участие воспитанники красноярской комплексной спортивной школы, а также команды краевой федерации чирлидинга и группа силовой поддержки «Спарта».
В этом году лейтмотивом открытия международного турнира по вольной борье станет тема борьбы человека со своей судьбой.
13-й турнир им. Сайтиева пройдет в крытом футбольном манеже «Футбол-Арена Енисей» 28-29 октября. Ожидается, что в нем примут участие около 250 лучших спортсменов России и мира.
Подготовлено по материалам пресс-службы городской администрации
Фото: kraysport.ru