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На турнире Сайтиева в Красноярске состоится баттл двух культур

Главная Общество
Красноярск
17:00 27 Октября 2017
общество, красноярск, город, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Во время церемонии открытия борцовского турнира им. Бувайсара Сайтиева выступят два известных коллектива — красноярский ансамбль танца Сибири им. Михаила Годенко и государственный ансамбля танца «Вайна́х» из Чеченской республики. Танцоры исполнят совместный номер, который уже назвали баттлом двух культур. 
 
«Такого номера еще не видел красноярский зритель. Что-то подобное ансамбль танца Сибири делал единственный раз на гастролях, только совместно с дагестанским ансамблем «Лезгинка»», — прокомментировал режиссер церемонии открытия XIII международного турнира Василий Фаленый.
В пресс-службе городской администрации сообщили, что в церемонии открытия примут участие воспитанники красноярской комплексной спортивной школы, а также команды краевой федерации чирлидинга и группа силовой поддержки «Спарта»

В этом году лейтмотивом открытия международного турнира по вольной борье станет тема борьбы человека со своей судьбой. 

13-й турнир им. Сайтиева пройдет в крытом футбольном манеже «Футбол-Арена Енисей» 28-29 октября. Ожидается, что в нем примут участие около 250 лучших спортсменов России и мира.  
 
Подготовлено по материалам пресс-службы городской администрации 
 
Фото: kraysport.ru
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