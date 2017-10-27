На турнире Сайтиева в Красноярске состоится баттл двух культур

Во время церемонии открытия борцовского турнира им. Бувайсара Сайтиева выступят два известных коллектива — красноярский ансамбль танца Сибири им. Михаила Годенко и государственный ансамбля танца «Вайна́х» из Чеченской республики. Танцоры исполнят совместный номер, который уже назвали баттлом двух культур.

« Такого номера еще не видел красноярский зритель. Что-то подобное ансамбль танца Сибири делал единственный раз на гастролях, только совместно с дагестанским ансамблем « Лезгинка »» , — прокомментировал режиссер церемонии открытия XIII международного турнира Василий Фаленый.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что в церемонии открытия примут участие воспитанники красноярской комплексной спортивной школы, а также команды краевой федерации чирлидинга и группа силовой поддержки « Спарта » .

В этом году лейтмотивом открытия международного турнира по вольной борье станет тема борьбы человека со своей судьбой.

13-й турнир им. Сайтиева пройдет в крытом футбольном манеже «Футбол-Арена Енисей» 28-29 октября. Ожидается, что в нем примут участие около 250 лучших спортсменов России и мира.

Подготовлено по материалам пресс-службы городской администрации

Фото: kraysport.ru