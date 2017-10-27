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На вантовый мост с набережной можно будет подняться на лифте

Главная Общество
Красноярск
15:17 27 Октября 2017
красноярск, енисей, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Накануне состоялся очередной рабочий штаб Общественного комитета по реконструкции набережной Енисея. Красноярцы вместе с директором «Центра спортивных клубов» Александром Митрошкиным проконтролировали ход выполнения работ. В частности, речь шла о доступности территории.

Так, в районе улицы Декабристов уже выполнен спуск для маломобильных категорий граждан. Кроме того на вантовый мост в скором времени установят лифт. Тем самым с нижнего яруса набережной можно будет беспрепятственно подняться на площадь Мира, либо отправиться на остров Татышев. Еще в начале октября в районе «Стрелки» были выполнены все земляные работы и устроен фундамент для лифта. Сейчас уже подготовлен каркас, который планируется оформить в едином деревянном стиле, предусмотренном на набережной. В середине ноября ожидается поставка оборудования, после чего приступят к его монтажу.

Также планируется провести работы по обустройству пешеходной дорожке вдоль Качи.

«Все помнят, что прогуливаясь по набережной Качи выйти на набережную Енисея можно было только по проезжей части, потому как пешеходная дорожка там прерывалась. Поэтому было принято решение связать эти территории, сделать пешеходное движение по двум набережным непрерывным. Теперь там устроен тротуар для комфортной прогулки горожан», - рассказал Митрошкин.

Стоит добавить, в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды» в Красноярске проходит благоустройство дворовых территорий и знаковых общественных пространств. В ходе общественных обсуждений красноярцы практически единогласно высказывались за модернизацию левобережной набережной реки Енисей. Сейчас любой житель города может присоединяться к работе Общественного комитета каждый четверг в 16.00.

Подготовлено по материалам пресс-службы городской администрации 

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