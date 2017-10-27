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На красноярском судоремонтном заводе сменился гендиректор

Главная Общество
Красноярск
14:46 27 Октября 2017
общество, назначения, красноярск, завод, директор
Автор: Sibnovosti.ru
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Совет директоров единогласно выбрал нового генерального директора судоремонтного завода. Должность руководителя с 31 октября займет Александр Вац. Бывшего главу АО «КСРЗ» Игоря Долгунцева уволили «в связи с прекращением трудового договора». Информация об этом появилась на сайте центра раскрытия информации «Интерфакс». 

По информации из открытых источников, Александр Вац уже был гендиректором судоремонтного завода в Красноярске в 2004 году. Тогда он сменил руководителя Виктора Калинина. 

Нынешний директор всегда работал в сфере пароходства. До перехода на «КСРЗ» он руководил ОАО «Красноярская судостроительная верфь». В учреждении Sibnovosti.ru заявили, что Вац на предприятии больше не числится. Более подробную информацию о бывшем руководителе там не рассказали, заявив, что биографические данные являются конфиденциальными. 

Фото: e-river.ru

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