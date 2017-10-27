В 2017 году сотрудники РУСАЛа высадили в Красноярске более 3000 деревьев и кустарников

Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ подвел итоги сезона озеленения в 2017 году. По инициативе предприятия в городе появились новые скверы, березовые, яблоневые и сиреневые аллеи, цветники и газоны. Всего с апреля по октябрь металлурги высадили более 3 000 деревьев и кустарников.

В апреле русаловцы объявили в городе Сиреневую весну. Аллеи из саженцев венгерской сирени появились на территориях детских садов и школ Красноярска. Молодые родители смогли посадить кустики на территории роддома. Сирень РУСАЛа теперь растет в Центральном парке Красноярска, в зоопарке «Роев ручей» и высажена на территории часовни Параскевы Пятницы по благословению Красноярской Епархии. А возле ДК КрАЗа аллею из 50 кустов сирени создали молодые сотрудники компании вместе с ветеранами Красноярского алюминиевого завода.

В июне кразовцы вместе с жителями Советского района заложили новый сквер из 1,5 тысячи деревьев и кустарников на месте бывшего рынка «Казачий» в Северном микрорайоне. В следующем году РУСАЛ вместе с районной администрацией планируют развивать этот сквер.

В течение теплого периода КрАЗ продолжил работы по обустройству и озеленению санитарно-защитной зоны предприятия. В этом году она пополнилась шестьюстами саженцами вязов и кленов.

В рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между КрАЗом и администрацией Советского района, завод профинансировал проект по благоустройству улицы Пограничников. На Индустриальной улице рядом с предприятием создали два сквера с цветниками, где посадили более 200 деревьев и кустарников: рябину, дубы, ели и пихты. Вдоль дороги «выросла» живая изгородь. Следующей весной посадки живой изгороди вдоль проезжей части продолжатся, ее будут составлять 3,5 тысячи кустарников. Также компания профинансировала озеленение строящейся школы в микрорайоне «Иннокентьевский», где металлурги высадили 400 саженцев клена, ясеня и боярышника.

«Красноярские металлурги активно провели год, который президентом РФ назван Годом экологии. Мы поэтапно реализовываем программу экологической модернизации на заводе, а также благоустраиваем и озеленяем городские пространства. Важно, что наши инициативы нашли отклик в районной администрации, среди предприятий, работающих с нами по соседству. Объединив усилия, мы на месте крупнейшей в городе свалке на улице Башиловской дали старт по созданию нового питомника. До конца месяца благодаря работе наших партнеров там завершится высадка 4-х тысяч акаций. А со следующего года будут постепенно высаживаться декоративные деревья, кустарники и цветы. Всего до 30 000 растений», - рассказал Евгений Курьянов, управляющий директор Красноярского алюминиевого завода.

Помимо своих инициативных высадок, РУСАЛ организовал грантовый конкурс проектов по озеленению «Зеленая волна». Отбор прошел в два этапа – весной и осенью. В рамках второго этапа в сентябре красноярцы высадили «Зеленый бульвар» на улице Менжинского, а во дворе школы № 1 пос. Черемушки озеленили «Японский сад». Дети из Центра социальной помощи семье и детям «Надежда» вместе с волонтерами РУСАЛа создали ландшафтную композицию из можжевельника, барбариса, сирени и кленов на территории социального учреждения, где получают помощь дети с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»