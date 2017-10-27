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Красноярцев предупредили о мошенничестве при поверке счетчиков

Главная Общество
Красноярск
14:30 27 Октября 2017
общество, мошенничество, красноярск, вода, коммунальное хозяйство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Жителей Красноярска предупредили о возможном мошенничестве со стороны организации «Единая городская служба по учету водоснабжения». Листовки с призывом появились в подъездах некоторых домов, обслуживаемых управляющей компанией «Октябрьская».

В объявлении указано, что жителям необходимо согласовать дату и время поверки приборов учета воды по определенному телефону. При этом все действия нужно сделать до 30 октября. Также в листовке отмечается, что самостоятельный демонтаж счетчиков категорически запрещен.

Вся информация о «согласовании» перечеркнута, а внизу объявления указано, что оно является «мошенническим». УК «Октябрьская» отметила, что не имеет к поверке никакого отношения.

Примечательно, что подобные объявления появлялись в Красноярске и ранее. В августе компания «Краском» заявила, что организация «Единая городская служба по учету водоснабжения» не имеет лицензии, и рекомендовала не доверять таким фирмам.

Красноярцев предупредили о мошенничестве при поверке счетчиков

Фото в тексте: Sibnovosti.ru

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