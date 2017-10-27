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Потепление до +7°C придет в Красноярск на выходных

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Красноярск
08:55 27 Октября 2017
погода, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске на предстоящих выходных ожидается умеренно теплая осенняя погода. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 27 октября, температура воздуха опустится до -2°C. Ближе к вечеру в город придет небольшое потепление до +2°C. Синоптики обещают небольшой снег. Ветер северо-западный с порывами до 7 м/с.

«27 октября ожидаются порывы западного ветра 15-18 м/с, на дорогах центральных и южных районов края ожидается гололедица», — говорится в сообщении.

В субботу, 28 октября, ожидается переменчивая погода. В первой половине дня столбики термометров опустятся до -3°C. Днем потеплеет до +7°C. В этот день синоптики прогнозируют ясную и безоблачную погоду. Ветер стихнет до 2 м/с.

В воскресенье, 29 октября, температура воздуха будет держаться на отметке +5...+7°C. Ближе к вечеру в Красноярске пройдет небольшой снег.

Более подробный прогноз погоды можно посмотреть здесь.

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