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Новый детский городок появился в Красноярске благодаря «Территории РУСАЛА»

Главная Общество
Красноярск
18:23 26 Октября 2017
парк, открытие, благоустройство, дети
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Детский кинотеатр «Мечта» в 2017 году стал победителем благотворительного конкурса РУСАЛа и построил в Кировском районе детский игровой городок. Проект «Островок мечты» выиграл в номинации «Город будущего» грант на сумму 1 300 000 рублей.

«Мечта» - единственный в городе детский кинотеатр. Ежедневно сеансы посещают сотни красноярцев. Теперь это еще и зона семейного досуга. Кроме кино и кафе, здесь появился современный детский городок. Это комфортная зона отдыха, которая станет центром досуга и культурного притяжения для жителей Кировского района Красноярска. На средства гранта сотрудники кинотеатра приобрели горки, качели и другие игровые формы, провели благоустройство прилегающей площадки, обустроили специальное прорезиненное антитравматичное покрытие, чтобы игры на площадке были безопасными.

– В экспертный совет конкурса входят лидеры общественных мнений, эксперты в сфере благотворительности, социального проектирования, урбанистики и дизайна, а также представители органов региональной власти. Они, прежде всего, оценивают востребованность проектов среди жителей, насколько актуально создание новых инфраструктурных объектов во дворах и районах, - сказал Андрей Матвеев, финансовый директор «РУСАЛ Красноярск». – Главная цель программы «Территория РУСАЛа» - сделать города присутствия компании, в которых живут металлурги, семьи, их дети, комфортнее и удобнее для жизни и отдыха.

Новый детский городок появился в Красноярске благодаря «Территории РУСАЛА»

В 2017 году при поддержке ЦСП РУСАЛа в Красноярске уже реализованы несколько крупных социальных проектов. Например, летом открылся реабилитационный конно-спортивный центр Красноярского центра иппотерапии. Новые конюшни построили на территории фермы «Коза-Дереза» в пригороде Красноярска, там тренеры и волонтеры занимаются верховой ездой и реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья.

Осенью в Красноярске откроется еще несколько общественных и образовательных пространств, которые получили гранты «Территории РУСАЛа». Среди них новая территория семейного досуга и отдыха «Ястынка» на территории школы № 152, музей им. В.П. Астафьева, где благодаря гранту проводится реконструкция музейного двора. В школе №149 создается технопарк «Инженеры будущего» для красноярских школьников и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет. А школа №22 выиграла грант, в рамках которого будет создан специализированный центр компетенций «Конструирование сплавов и материалов».

Новый детский городок появился в Красноярске благодаря «Территории РУСАЛА»

- Принять участие в программе «Территория РУСАЛа» могут любые общественные организации, учреждения культуры и образования, инициативные группы, которым есть что предложить. Мы ждем идеи событий, пространств, инфраструктурных объектов, которые смогут повысить качество жизни в городах присутствия Компании, - объяснила Юлия Герцик, директор по развитию Центра социальных программ РУСАЛа.

В ноябре стартует заявочная сессия конкурса «Территория РУСАЛа», реализация проектов-победителей которого начнется в следующем году.

Новый детский городок появился в Красноярске благодаря «Территории РУСАЛА»

Фото: пресс-служба  АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»
По материалам пресс-службы  АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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