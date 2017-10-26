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В Красноярске сохраняют историко-культурное наследие

Главная Общество
Красноярск
17:29 26 Октября 2017
администрация, красноярск, история, традиция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Для сохранения традиций и уникального культурного наследия в 2012 году в краевом центре начали реализовывать сразу несколько крупных проектов.

Одним из первых таких проектов стало восстановление исторического образа одного их главных символов Красноярска – часовни Параскевы Пятницы. Проект был реализован  благодаря поддержке Почетного гражданина Красноярска Хазрета Меджидовича Совмена. Продолжением работы по сохранению исторического облика города стал проект «Исторический квартал», идея создания которого возникла на встрече экс-главы города Эдхама Акбулатова с красноярцами. При обсуждении Генерального плана развития краевой столицы до 2033 года проект единогласно поддержан городским и профессиональным сообществом. В рамках муниципально-частного партнерства инвесторам предстоит провести реконструкцию 10 зданий деревянного зодчества в центральной части города. В одном из них – двухэтажном особняке на улице Карла Маркса, 38 реконструкция подходит к завершению.   

Сразу несколько проектов по сохранению исторической памяти посвящены Великой Отечественной войне. Так, в Центральном районе установлен памятник «Журавли моей памяти». В Советском - восстановлена аллея в парке «Гвардейский». В год 70-летия Великой Победы открыт новый мемориал в Ленинском районе, посвященный как ветеранам, так и рабочим заводов, которые были эвакуированы в Красноярск.

«Мемориал у стен «КРАСМАШа» - не просто достопримечательность района. Отсюда мы провожаем на Вахту памяти поисковые отряды, а молодых красноярцев - в армию. По доброй традиции возложить цветы к мемориалу приезжают новобрачные. И это - лучшее подтверждение того, что мемориал стал настоящим местом памяти», – отмечает заместитель руководителя администрации Ленинского района Анна Проничева.    

Сохранить память об истории Красноярска призваны и проекты историко-патриотического воспитания молодежи. Совместно с Советом ветеранов были проведены историко-патриотическая акция «Красноярск. Берлин: Война и Победа», патриотический сбор «Формула Победы – 2016», фестиваль историко-исследовательских проектов «Красноярск: летопись Победы». В этих мероприятиях приняло участие порядка 7000 молодых красноярцев. При поддержке правительства края восстановлен «Пост №1» на мемориале Победы. Около 2000 красноярских мальчишек и девчонок приняли участие в несении почётного караула у Вечного огня.

Подготовлено по материалам пресс-службы городской администрации 

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