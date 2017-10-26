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В Красноярске появилось на одну хоккейную коробку больше

Главная Общество
Красноярск
17:04 26 Октября 2017
общество, красноярск, город, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В спортивной школе олимпийского резерва в Октябрьском районе устанавливают открытую хоккейную коробку. Спортивный объект размером 26х56 метров будет располагаться рядом с футбольным полем на стадионе «Рассвет». 

Как рассказали в мэрии Красноярска, подрядчики уже залили бетонное основание и установили ограждение по периметру коробки. Теперь электрикам необходимо провести освещение к хоккейной коробке. Лед для спортсменов зальют в ближайшее время. Специалисты планируют закончить все работы к 1 декабря. 

«Здесь будут заниматься юные спортсмены-хоккеисты и фигуристы. Не всегда хватает часов для занятий в Ледовом дворце, надеюсь, теперь этот вопрос будет решен. Сейчас уже разрабатывается «живое» расписание, свободные часы мы планируем отдавать красноярцам»,   сказал директор «Рассвета» Александр Гуцик.

Напомним, в 2017 году здание спортивной школы «Рассвет» оборудовали душевыми кабинами, а также туалетными комнатами для людей-инвалидов, установили пандусы для маломобильных граждан, а также расширили дверные проемы. 

«Проведенная работа в значительной мере повысит доступность объекта для всех жителей района и города, а развитая инфраструктура позволит увеличить число людей, систематически занимающихся физической культурой», — подытожил глава администрации Октябрьского района Владимир Мелехин.

Подготовлено по материалам пресс-службы городской администрации 

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