В Красноярске появилось на одну хоккейную коробку больше

В спортивной школе олимпийского резерва в Октябрьском районе устанавливают открытую хоккейную коробку. Спортивный объект размером 26х56 метров будет располагаться рядом с футбольным полем на стадионе «Рассвет».

Как рассказали в мэрии Красноярска, подрядчики уже залили бетонное основание и установили ограждение по периметру коробки. Теперь электрикам необходимо провести освещение к хоккейной коробке. Лед для спортсменов зальют в ближайшее время. Специалисты планируют закончить все работы к 1 декабря.

«Здесь будут заниматься юные спортсмены-хоккеисты и фигуристы. Не всегда хватает часов для занятий в Ледовом дворце, надеюсь, теперь этот вопрос будет решен. Сейчас уже разрабатывается «живое» расписание, свободные часы мы планируем отдавать красноярцам», — сказал директор «Рассвета» Александр Гуцик.

Напомним, в 2017 году здание спортивной школы «Рассвет» оборудовали душевыми кабинами, а также туалетными комнатами для людей-инвалидов, установили пандусы для маломобильных граждан, а также расширили дверные проемы.

«Проведенная работа в значительной мере повысит доступность объекта для всех жителей района и города, а развитая инфраструктура позволит увеличить число людей, систематически занимающихся физической культурой», — подытожил глава администрации Октябрьского района Владимир Мелехин.

Подготовлено по материалам пресс-службы городской администрации