Библиотеку в Солнечном модернизируют в центр семейного чтения

На ул. Микуцкого, 18 в микрорайоне Солнечном отремонтируют библиотеку. Из нее планируется сделать центр семейного чтения. Особое внимание при реконструкции залов уделят людям с ограниченными возможностями. Для этой категории граждан сделают съезды и пандусы. Ремонт планируется закончить в 2017 году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска.

Уже в декабре для жителей Ленинского района откроется детская библиотека им. Михаила Пришвина. Учреждение будет работать с экологическим уклоном.

«Проект модернизации «Городская библиотека» с успехом реализуется в Красноярске уже второй год. Читатели нашей библиотечной системы видели, как выглядят обновленные учреждения, и, естественно, тоже хотят в своем районе такую же библиотеку», — сказала директор Центральной библиотечной системы им. Н. Островского Оксана Григорьева.

Красноярск один из первых в стране приступил к модернизации библиотечной сети города. С 2015 года в городе при поддержке мэрии и краевого правительства модернизировано 4 городские библиотеки.

Отметим, что модернизации коснулась не только библиотек. Так, в 2015 году был полностью отремонтирован «Культурный центр на Высотной», в 2012 году - Дворец культуры «Свердловский».

Подготовлено по материалам пресс-службы городской администрации