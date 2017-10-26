Житель Красноярского края выиграл в лотерею 1 млн рублей

Житель Зеленогорска купил счастливый билет и выиграл в лотерею 1,1 млн рублей. Об этом сообщили в АО «Торговый Дом «Столото».

Мужчина приобрел билет за 600 рублей. 24 октября он узнал, что комбинация чисел в игровых полях оказалась счастливой, и зеленогорец выиграл суперприз лотереи «Рапидо».

Согласно статистике государственных лотерей, с начала 2017 года в Красноярском крае миллионные призы выиграли уже 7 человек, а в целом по Сибирскому федеральному округу ̶ 37.

Так, в феврале текущего года житель Красноярска выиграл в лотерею 3 млн рублей. Мужчина купил билет в лотерейном киоске за 480 рублей. Он заполнил шесть полей, цифры на которых совпали.