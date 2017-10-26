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Житель Красноярского края выиграл в лотерею 1 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
15:04 26 Октября 2017
лотерея, выигрыш, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Житель Зеленогорска купил счастливый билет и выиграл в лотерею 1,1 млн рублей. Об этом сообщили в АО «Торговый Дом «Столото».

Мужчина приобрел билет за 600 рублей. 24 октября он узнал, что комбинация чисел в игровых полях оказалась счастливой, и зеленогорец выиграл суперприз лотереи «Рапидо». 

Согласно статистике государственных лотерей, с начала 2017 года в Красноярском крае миллионные призы выиграли уже 7 человек, а в целом по Сибирскому федеральному округу  ̶  37. 

Так, в феврале текущего года житель Красноярска выиграл в лотерею 3 млн рублей. Мужчина купил билет в лотерейном киоске за 480 рублей. Он заполнил шесть полей, цифры на которых совпали. 

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