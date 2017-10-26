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На трассе в Красноярском крае установили информационные экраны

Главная Общество
Красноярск
14:02 26 Октября 2017
трасса, дороги, безопасность, автомобиль
Автор: Sibnovosti.ru
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На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» (М-53 «Байкал») в Красноярском крае установлены экраны оперативного оповещения водителей. Цель проста - повышение безопасности дорожного движения. Работами занималось подведомственное Росавтодору учреждение «Байкалуправтодор».

Экраны установлены на 799 километре трассы в районе поселка Творогово. На них круглосуточно транслируются актуальные данные о дорожной обстановке, изменении погодных условий, дорожных работах, предупреждения и рекомендации для водителей.

Стоит добавить, что это первые светодиодные экраны, установленные на федеральной автодороге в регионе. Данный участок трассы, по данным дорожников, характеризуется высокой интенсивностью движения - не менее 30 тысяч автомобилей в сутки.

фото: пресс-служба Федерального управления автомобильных дорог «Байкал»

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