На 40 тысяч оштрафован ответственный за ремонт пр. Мира

УФАС по Красноярскому краю принял решение оштрафовать главу МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства». Руководителя учреждения оштрафовали на 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольщиков.

Так, 27 июня между МКУ «УДИБ» и ООО «ПромСтрой» был заключен контракт на выполнение ремонта двух главных магистралей города — пр. Мира и ул. Карла Маркса. По условиям договора, организация должна была выплатить деньги ремонтникам единовременно, после проведения всех работ. Но условия поменялись, и деньги ремонтникам начали выплачивать каждый месяц.

«В соответствии с ч. 2 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается», — говорится в сообщении.

Действия заказчика признали незаконными. За нарушение условий контракта главу бюджетного учреждения Сергею Маркатюку выписали штраф.