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На 40 тысяч оштрафован ответственный за ремонт пр. Мира

Главная Общество
Красноярск
13:27 26 Октября 2017
общество, штраф, красноярск, город, фас
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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УФАС по Красноярскому краю принял решение оштрафовать главу МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства». Руководителя учреждения оштрафовали на 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольщиков. 

Так, 27 июня между МКУ «УДИБ» и ООО «ПромСтрой» был заключен контракт на выполнение ремонта двух главных магистралей города — пр. Мира и ул. Карла Маркса. По условиям договора, организация должна была выплатить деньги ремонтникам единовременно, после проведения всех работ. Но условия поменялись, и деньги ремонтникам начали выплачивать каждый месяц. 

«В соответствии с ч. 2 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается», — говорится в сообщении. 

Действия заказчика признали незаконными. За нарушение условий контракта главу бюджетного учреждения Сергею Маркатюку выписали штраф. 

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