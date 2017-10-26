В красноярских кинотеатрах показ «Матильды» будут охранять полицейские

В Красноярске «Матильду» покажут пять кинотеатров. Нашумевший еще до выхода на большие экраны фильм взяли в прокат красноярский «Эпицентр», федеральные «Синема Парк», «Mori Cinema», «Киномакс» и «Квадро».



Билеты в кино на «Матильду» продаются, как и на другие фильмы, по обычным ценам. Так в «Эпицентре» картину о любви последнего российского императора и балерины Мариинского театра можно посмотреть за 120 рублей на первых рядах и в боковом секторе, за 150 рублей в центральном секторе, за 500 рублей на диванах.



На портале сети федеральных кинотеатров «Синема Парк» особого ажиотажа на покупку билетов не наблюдается. В одном из залов на восемь вечера первого прокатного дня выкуплено немногим более 50 билетов, все остальные места пока остаются свободными. Всего этот зал вмещает более 280 зрителей.

Из-за скандальных действий вокруг выхода фильма в кинотеатрах будут дежурить полицейские.



«С безопасностью людей все абсолютно нормально, — говорит генеральный директор «Эпицентра» Сергей Липов. — В связи с нагнетаемым ажиотажем, по нашей просьбе в кинотеатре дежурит один сотрудник полиции и в обычном режиме работает наша служба безопасности. Мы не опасаемся набегов людей, это надуманная информация, в фильме нет ничего, что могло бы спровоцировать беспорядки».



Тем не менее кинотеатр «Луч» отменил показ фильма, заявив об этом до старта официального проката. Представители «Луча» объяснили свое решение «расколом в обществе». «Из-за усиливающегося раскола в обществе по поводу выхода в прокат художественного фильма «Матильда» мы вынуждены отменить демонстрацию картины в нашем кинотеатре... Предвосхищая главный вопрос, отвечаем сразу: никакого давления со стороны официальных, общественных или политических организаций при принятии данного решения на нас не оказывалось», — опубликовали сообщение в группе кинотеатра «ВКонтакте».

«Фильм красивый, очень много костюмов и декораций, народ будет идти, но понравится ли «Матильда» зрителю, вопрос сложный. К сожалению, мое мнение редко совпадает с массовым зрителем, и если бы я ставил фильмы на свой вкус, то возможно кинотеатр не зарабатывал бы денег», — комментирует первый день показа «Матильды» гендиректор «Эпицентра» Сергей Липов.



«Матильда» действительно самая ожидаемая премьера 2017 года. Популярность эта, однако, сомнительная: на фильм клеят ярлык «оскорбляющий чувства верующих», студию Алексея Учителя закидывают коктейлями Молотова, совершают «молитвенные стояния» против фильма, поджигают автомобили, за неделю до выхода «Матильды» в прокат неугомонная Поклонская записала видеообращение для генпрокурора Юрия Чайки с просьбой признать картину провокационным и экстремистским материалом, и отозвать прокатное удостоверение, а накануне премьеры Союз казаков организовал акцию протеста в Иркутске, обвиняя фильм в «фальсификации истории России», — говорит киноэксперт, бывший пресс-секретарь красноярского Дома кино Ольга Полетыко.

Премьера фильма российского режиссера Алексея Учителя с бюджетом в 25 млн долларов прошла на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Свое мнение о фильме уже высказали деятели российского кино и театра. Премьеру в Москве посетил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. От комментариев после просмотра «Матильды» он отказался.