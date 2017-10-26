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Евгений Ваганов покинул пост ректора СФУ

Главная Общество
Красноярск
11:41 26 Октября 2017
красноярск, назначение, вуз, сфу
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Академик РАН Евгений Ваганов ушел с должности ректора СФУ. Информация об этом появилась на сайте вуза. 

Приказом Минобрнауки России исполняющим обязанности ректора СФУ назначен Владимир Колмаков. Он будет работать в должности до официального распоряжения правительства РФ. 

Отмечается, что Евгений Ваганов останется в университете в должности научного руководителя СФУ. 

Владимир Иннокентьевич Колмаков — доктор биологических наук, профессор. Окончил Красноярский государственный университет в 1990 году по специальности «Биология, физиология растений». Защитил кандидатскую диссертацию и докторскую диссертацию. 

Стоял у истоков создания и становления Сибирского федерального университета. До назначения занимал должности первого проректора СФУ и проректора-директора Института физической культуры, спорта и туризма СФУ, курировал разработку и реализацию программы развития университета на 2007–2010 годы.

Евгений Ваганов покинул пост ректора СФУ


Фото: пресс-служба СФУ

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