Евгений Ваганов покинул пост ректора СФУ

Академик РАН Евгений Ваганов ушел с должности ректора СФУ. Информация об этом появилась на сайте вуза.

Приказом Минобрнауки России исполняющим обязанности ректора СФУ назначен Владимир Колмаков. Он будет работать в должности до официального распоряжения правительства РФ.

Отмечается, что Евгений Ваганов останется в университете в должности научного руководителя СФУ.

Владимир Иннокентьевич Колмаков — доктор биологических наук, профессор. Окончил Красноярский государственный университет в 1990 году по специальности «Биология, физиология растений». Защитил кандидатскую диссертацию и докторскую диссертацию.

Стоял у истоков создания и становления Сибирского федерального университета. До назначения занимал должности первого проректора СФУ и проректора-директора Института физической культуры, спорта и туризма СФУ, курировал разработку и реализацию программы развития университета на 2007–2010 годы.



Фото: пресс-служба СФУ