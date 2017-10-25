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Бывший моряк построил дом-корабль в Курагинском районе

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Красноярск
16:32 25 Октября 2017
архитектура, дом, край, красноярск, общество
Источник: Енисей
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Бывший моряк Юрий Куркин построил усадьбу в виде корабля в Курагинском районе. Вся жизнь мужчины была связана с морем. В юности он закончил мореходное училище, а затем бороздил водные просторы. В общей сложности матрос прошел тринадцать морей и два океана.

Необычный дом моряк возводил из арболита, снаружи обшил кедровой вагонкой. Крышу дома он решил оформить в виде паруса. В будущем он планирует сделать внутри «каюты» для трех дочерей и своей супруги. 

Еще одним отличием морского дома стало наличие 40 окон, как у настоящего морского судна. Владелец усадьбы установит на корме фонари и добавит для красоты деревянную резьбу. 

«Проект дома искали где-то год с женой. Потом друзья подарили открытки с кораблями, парусниками. И вот как-то внутри появилась идея такая, жене показал, она одобрила. И потом начали уже проектировать. Сначала он должен был быть где-то на три метра выше. Но потом решили поставит штормовые паруса в связи с ветрами», — сказал создатель дома. 

Отделку и интерьер мужчина планирует сделать в морском стиле. Будут использованы оттенки белого, синего и серого, которые напомнят морскую пену. Соседи такую задумку одобряют полностью. По их словам, подобных построек в России должно быть намного больше. 

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