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«Социальное такси» в Красноярске будет работать до позднего вечера

Главная Общество
Красноярск
15:45 25 Октября 2017
общество, красноярск, город, таксист
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Городская служба «Социальное такси» пополнила автопарк современным специализированным транспортом. Теперь соцтакси будет работать с 8:00 до 22:00. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. 

«Многие граждане, которые часто пользуются услугами социального такси, уже по достоинству оценили обновленный автопарк и остались довольны поездкой. Для нас это отличный стимул совершенствовать службу в интересах маломобильных людей», — прокомментировала руководитель управления социальной защиты населения в Красноярске Наталья Береговая. 

Специалист отметила, что в ближайшее время в Красноярске должны доставить еще шесть оборудованных автомобилей. 

Напомним, 1 октября из Нижнего Новгорода прибыла первая партия новых специализированных машин для перевозки людей-инвалидов. Всего для этих целей было куплено 10 автомобилей.

Подготовлено по материалам городской администрации 

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