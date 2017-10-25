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В Дудинке завершилась летняя речная навигация

Главная Общество
Красноярск
14:59 25 Октября 2017
завоз, флот, норильск, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
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В Заполярном транспортном филиале компании «Норникель» (г. Дудинка) завершилась летняя речная навигация. В этом году она началась 6 июня с приходом первых речных судов из Красноярска и завершилась 19 октября.

Всего с начала речной навигации в порту было обработано 1 253 речных судна, из них 737 с сыпучими грузами, 516 — с генеральными грузами (технологические и строительные материалы, контейнеры и т.д.). 858 судов принадлежат «Енисейскому речному пароходству» (входит в группу компаний «Норникель»), 395 — сторонним организациям.

Речным транспортом в основном перевозятся грузы для нужд компании (песок речной, клинкер, кокс, контейнеризированный груз) и населения (продукты питания и товары народного потребления). Также осуществляется завоз угля в поселки Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в рамках программы «северного завоза», в которой «Норникель» активно участвует уже много лет. Ежегодно речным транспортом Заполярный транспортный филиал отправляет 48 000 тонн угля.

По прогнозу бюро гидрологии, ледостав на Енисее ожидается на этой неделе.

фото предоставлено компанией «Норникель»

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