Россияне чаще всего употребляют разливной пенный напиток

Агентство Zoom Market составило рейтинг самых популярных у россиян сортов хмельного напитка. В опросе принимали участие 4,5 тысячи респондентов в возрасте от 21 до 56 лет.

Так, в октябре 2017 года жители страны регулярно выбирали именно разливной напиток (63%). Еще 24% пили его в алюминиевых банках и стеклянных бутылках. Только 4% россиян покупали напиток в пластиковых бутылках больших объемов.

«Количество россиян, регулярно употребляющих алкогольный напиток, оказалось практически равным по половому признаку (54% мужчин и 46% женщин)», — говорится в сообщении.

Лидерами по употреблению ячменного эля стали Саранск, Москва, Нижний Новгород и Чебоксары. Из сибирских городов на первом месте оказался Иркутск.

Красноярск в этот рейтинг вообще не попал, хотя город не отстает по объемам потребления алкоголя от ближайших крупных соседей — Кемерова, Новосибирска и Омска. По данным сибирского издания «Эксперт.ру», красноярцы выпивают 2,5 – 3 литра хмельного напитка в месяц.