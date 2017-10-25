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Россияне чаще всего употребляют разливной пенный напиток

Главная Общество
Красноярск
14:59 25 Октября 2017
общество, красноярск, статистика, город
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Агентство Zoom Market составило рейтинг самых популярных у россиян сортов хмельного напитка. В опросе принимали участие 4,5 тысячи респондентов в возрасте от 21 до 56 лет. 

Так, в октябре 2017 года жители страны регулярно выбирали именно разливной напиток (63%). Еще 24% пили его в алюминиевых банках и стеклянных бутылках. Только 4% россиян покупали напиток в пластиковых бутылках больших объемов. 

«Количество россиян, регулярно употребляющих алкогольный напиток, оказалось практически равным по половому признаку (54% мужчин и 46% женщин)», — говорится в сообщении. 

Лидерами по употреблению ячменного эля стали Саранск, Москва, Нижний Новгород и Чебоксары. Из сибирских городов на первом месте оказался Иркутск.

Красноярск в этот рейтинг вообще не попал, хотя город не отстает по объемам потребления алкоголя от ближайших крупных соседей — Кемерова, Новосибирска и Омска. По данным сибирского издания «Эксперт.ру», красноярцы выпивают 2,5 – 3 литра хмельного напитка в месяц. 

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