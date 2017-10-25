Красноярец стал лучшим дворовым тренером России

В Самаре прошел Всероссийский форум «Надежда нации». В нем приняли участие известные российские спортсмены и тренеры, в числе которых трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

В рамках форума прошло награждение тренеров и руководителей спортивных школ. Инструктор по спорту красноярского МАУ «Центр спортивных клубов» Александр Хромов стал лучшим дворовым тренером России 2017 года.

В Красноярске Хромов работает в физкультурно-оздоровительном клубе «Московский» (ул. Волгоградская, 9а).

«Учитывая специфику работы клубов по месту жительства, своей главной задачей вижу - помочь каждому ребенку найти свое место в жизни и реализовать свои мечты и цели, в том числе и через спорт. Ранние спортивные травмы не позволили мне стать великим спортсменом. Но в этом есть и большой плюс - именно это обстоятельство позволило мне состояться как профессионалу в системе физической культуры и спорта. Самой большой победой считаю победы над собой, над своими слабостями и недостатками. Эти навыки и стараюсь прививать юным спортсменам», - поделился Александр Хромов.