26 октября
Красноярск
погода -4 °C
курсы валют
57.61
 
€ 67.77
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Красноярец стал лучшим дворовым тренером России

Главная Общество
Красноярск
13:50 25 Октября 2017
красноярск, спорт, конкурс, тренер
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

В Самаре прошел Всероссийский форум «Надежда нации». В нем приняли участие известные российские спортсмены и тренеры, в числе которых трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

В рамках форума прошло награждение тренеров и руководителей спортивных школ. Инструктор по спорту красноярского МАУ «Центр спортивных клубов» Александр Хромов стал лучшим дворовым тренером России 2017 года.

В Красноярске Хромов работает в физкультурно-оздоровительном клубе «Московский» (ул. Волгоградская, 9а).

«Учитывая специфику работы клубов по месту жительства, своей главной задачей вижу - помочь каждому ребенку найти свое место в жизни и реализовать свои мечты и цели, в том числе и через спорт. Ранние спортивные травмы не позволили мне стать великим спортсменом. Но в этом есть и большой плюс - именно это обстоятельство позволило мне состояться как профессионалу в системе физической культуры и спорта. Самой большой победой считаю победы над собой, над своими слабостями и недостатками. Эти навыки и стараюсь прививать юным спортсменам», - поделился Александр Хромов.

Подготовлено по материалам пресс-службы мэрии Красноярска

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Бывший моряк построил дом-корабль в Курагинском районе

Бывший моряк построил дом-корабль в Курагинском районе

25 Октября 2017 г.
Отделку и интерьер мужчина планирует сделать в морском стиле
Новости Красноярска: «Социальное такси» в Красноярске будет работать до позднего вечера

«Социальное такси» в Красноярске будет работать до позднего вечера

25 Октября 2017 г.
Автопарк пополнили 10 новых автомобилей
Новости Красноярска: В Дудинке завершилась летняя речная навигация

В Дудинке завершилась летняя речная навигация

25 Октября 2017 г.
Ледостав на Енисее ожидается со дня на день
Новости Красноярска: Россияне чаще всего употребляют разливной пенный напиток

Россияне чаще всего употребляют разливной пенный напиток

25 Октября 2017 г.
Алкогольный напиток одинаково часто выбирают мужчины и женщины
Новости Красноярска: «Яндекс» опубликовал список самых популярных у красноярцев интернет-покупок

«Яндекс» опубликовал список самых популярных у красноярцев интернет-покупок

25 Октября 2017 г.
Число онлайн-покупателей увеличилось на 4% по сравнению с 2016 годом
Новости Красноярска: В красноярской школе ввели обязательное обучение детей игре в шахматы

В красноярской школе ввели обязательное обучение детей игре в шахматы

25 Октября 2017 г.
Со второго класса школьники могут отказаться от занятий
Новости компаний
25/10
Сбербанк предлагает избавиться от мелочи и получить приятный бонус
24/10
Внимание, архитекторы и дизайнеры! Конкурс идей для Буфф-сада
23/10
Школа управдомов «Жилфонда» перешла на новый формат
23/10
Пилотный электрофильтр ТЭЦ-1 будет высотой с 12-этажный дом
23/10
На комбинате «Волна» подвели итоги работы в «высоком» строительном сезоне—2017
20/10
В Покровском навсегда закрывают малую котельную «КрасКома»
20/10
На Красноярском цементном заводе подвели итоги работы в «высоком» строительном сезоне—2017
18/10
Красноярцев научат счастью на «Тараканьих бегах»
18/10
Ремонты в домах «Жилфонда» завершены на 80%
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сергей Еремин вступит в должность главы Красноярска 26 октября

Сергей Еремин вступит в должность главы Красноярска 26 октября

24 Октября 2017 г.
Инаугурацию проведут в торжественной обстановке
Новости Красноярска: Находившегося в бегах депутата Быкова задержали в Красноярске

Находившегося в бегах депутата Быкова задержали в Красноярске

24 Октября 2017 г.
С задержанным проводят следственные мероприятия
Новости Красноярска: СМИ: погибший в «Мегалэнде» мужчина был депутатом районного совета

СМИ: погибший в «Мегалэнде» мужчина был депутатом районного совета

23 Октября 2017 г.
Им оказался депутат Туруханского районного совета Сергей Попович
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.