«Яндекс» опубликовал список самых популярных у красноярцев интернет-покупок

Жители Красноярска стали чаще совершать покупки через интернет. Так, по сравнению с 2016 годом число онлайн-покупателей увеличилось на 4%. Соответствующие данные предоставили аналитики «Яндекса».

В Красноярске чаще, чем в других городах края, покупают через интернет косметику, товары для здоровья, дома и сада, а также продукты питания. На «Яндекс.Маркете» горожане интересуются товарами для дома и дачи ( 21% переходов) и электроникой (20%).

Большинство онлайн-покупателей ответили, что покупки через интернет экономят их время. Эту причину назвали 24,6% покупателей из Красноярска и 20,7% — в среднем по региону.

«Наряду с самовывозом и «Почтой России» в Красноярске популярна доставка в почтоматы. Этим вариантом пользовались 29,5% покупателей — в два с лишним раза больше, чем в среднем по региону (12,2%)», — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что 66% покупателей расплачиваются за полученный товар наличными, еще 59,9% — банковской картой.