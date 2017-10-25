В красноярской школе ввели обязательное обучение детей игре в шахматы

В красноярской школе № 152 открылась «Детская инженерная школа». Ученики осваивают легоконструирование, робототехнику, оригами и черчение. Особенностью программы является обязательное обучение первоклассников игре в шахматы.

По информации управления образования администрации города, раз в неделю занятия посещают более 200 детей.

В образовательном учреждении также открыли семейный шахматный клуб – каждую субботу на занятия в школу приходят дети, их родители, а также дедушки и бабушки. Со второго класса шахматы становятся дисциплиной по выбору. В школе отмечают, что занятия продолжают посещать около трети школьников, многие из них получают спортивные разряды.

К слову, аналогичные занятия проводятся и в дошкольных учреждениях. В детском саду № 12, например, дети учатся играть в гигантские шахматы. Во дворе садика из красных и белых плиток соорудили игровое поле, а 32 ростовые фигуры вырезали из пенопласта.

Подготовлено по материалам пресс-службы мэрии Красноярска