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В Красноярском крае планируют пересмотреть квоту для трудоустройства инвалидов

Главная Общество
Красноярск
15:07 26 Августа 2017
инвалиды, трудосустройство, совещание, занятия, край
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В агентстве труда и занятости населения региона состоялось совещание с крупными работодателями. На совещании обсуждали вопросы трудоустройства инвалидов на квотируемые и оснащенные рабочие места, сообщают в администрации края.

В переговорах в агентстве участвовали представители АО «Красноярсккрайгаз», АО «Красноярский электровагоноремонтный завод», красноярского филиала ПАО «Ростелеком», АО «Краслесинвест».

У этих предприятий есть вакантные квотируемые рабочие места. Например, завод может принять на работу инвалидов по профессиям «столяр», «токарь», «слесарь-электромонтажник».

В Богучанском районе лесозаготовительному предприятию нужны горничная, машинист по стирке и ремонту спецодежды, уборщик. АО «Красноярсккрайгаз» ищет среди красноярцев с ограниченными возможностями здоровья операторов автозаправочных станций, электромонтажников, электромонтеров.

В филиале «Ростелекома» заявили, что им нужны специалисты коммерческой службы.

На встрече пояснили, что трудоустройство инвалидов на особом контроле в компаниях, тем не менее процесс трудоустройства затягивается из-за несоответствия выделенных рабочих мест и рекомендаций к труду у жителей края. В свою очередь в агентстве предложили работодателям рассмотреть возможность замены квотируемых мест на те, которые больше подходят людям с ограничениями по здоровью.

Также было высказано предложение организовать у себя оснащенные рабочие места для незанятых инвалидов. На эти цели они смогут получить компенсацию затрат из краевого бюджета в размере 71 360 рублей за одно место. Для этого можно купить специальную мебель, оборудование, технику для работы инвалида.

После заседания работодатели решили проанализировать перечень квотируемых рабочих мест для замены. Также АО «Краслесинвест» готов выделить для трудоустройства инвалидов рабочее место уборщика в красноярском представительстве.

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