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На Таймыре 160 школьников стали участниками «Юнармию»

Главная Общество
Красноярск
14:17 26 Августа 2017
дети, северный, школьники, флот, таймыр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На следующей неделе, с 28 августа, в ряды «Юнармии» вступят школьники из Норильска. 160 школьников Таймыра дали клятву на борту боевых кораблей Северного флота, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-служба флота.

Корабли Кольской флотилии разнородных сил флота участвуют в учениях, проходящих на Таймыре. Также большой противолодочный корабль «Североморск» и большой десантный корабль «Кондопога» открыты для посещения местными жителями.

«На борту кораблей состоялась торжественная церемония приема в Юнармию дудинских школьников. Клятву юнармейцев произнесли 160 юношей и девушек. Церемониал проходил под командованием старшего в походе - командующего Кольской флотилией вице-адмирала Олега Голубева», — рассказали агентству в пресс-службе.

С 28 августа в «Юнармию» вступят норильские школьники. Планируется, что церемония также пройдет с участием моряков Северного флота.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» создано в прошлом году по инициативе минобороны и при поддержке президента России. В рядах «Юнармии» на сегодняшний день — 140 тысяч школьников страны.

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