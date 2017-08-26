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Спецназ из Узбекистана в сентябре пройдет курсы выживания в центре горной подготовки «Ергаки»

Главная Общество
Красноярск
11:20 26 Августа 2017
спецназ, узбекистан, леса, в красноярском крае, подготовка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В сентябре бойцы спецназа из Узбекистана будут проходить курсы выживания в сибирской тайге под руководством российских инструкторов, об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на информацию помощника командующего войсками ЦВО Ярослава Рощупкина. Сборовые мероприятия будут проходить в центре горной подготовки «Ергаки» на юге Красноярского края, добавил он.

Во время поездки в Сибирь бойцы из Узбекистана и России планируют обменяться опытом применения специальной экипировки.
«Рабочая встреча делегаций минобороны России и Узбекистана, которые возглавили командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий и начальник генерального штаба вооруженных сил республики Узбекистан генерал-лейтенант Шавкат Норматов, завершилась в Ташкенте. В ходе переговоров стороны обсудили обстановку в Центральноазиатском регионе и подтвердили заинтересованность в развитии сотрудничества, в рамках которого инструкторы российского спецназа в сентябре проведут сборовые мероприятия для коллег из Узбекистана в центре горной подготовки «Ергаки» на юге Красноярского края», — уточнил Ярослав Рощупкин.

Он также отметил, что в течение недельной поездки делегация из Узбекистана поучаствует в тренировках по горной подготовке, спецназовцы высадятся на вертолетных площадках в Саянских горах в Туве для знакомства с основами выживания в тайге, обменяются опытом применения специальной экипировки.

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