Житель Ужура спас соседей из горящего дома

Житель Красноярского края спас соседей из горящего дома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. Инцидент произошел 20 августа в городе Ужуре.

Роман Баев, находясь на своем приусадебном участке, заметил клубы дыма из соседнего дома. Горела веранда многоквартирного жилого дома, огонь распространялся на крышу.

В первую очередь мужчина должен был убедиться, что в горящей квартире нет людей. Подойдя к окну, он увидел двух детей, пути выхода их наружу были заблокированы огнем. Баев разбил окно и через него проник в квартиру. Комната, где находились дети, была сильно задымлена. Эвакуировав детей, мужчина попытался получить от детей информацию о нахождении людей в горящей квартире, однако дети были сильно напуганы, не смогли ничего пояснить.

Баев решил осмотреть горящую квартиру. Используя мокрую тряпку для защиты органов дыхания, передвигаясь ползком, он обследовал задымленную квартиру. Не обнаружив людей, Роман закрыл приоткрытую входную дверь, чтобы ограничить распространение пожара и поспешил самостоятельно эвакуироваться из помещения.

После этого Баев оказывал помощь в эвакуации людей и имущества из соседних квартир. Встретив дежурный караул пожарно-спасательной части №67, он сообщил об эвакуации людей и результатах обследования горящей квартиры.

В пресс-службе МЧС добавляют, что в 2012 году Роман Баев вступил в ряды добровольных пожарных. Неоднократно принимал участие в тушении пожаров, оказании помощи федеральной противопожарной службе.