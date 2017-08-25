25 августа
Красноярск
погода +10 °C
курсы валют
59.15
 
€ 69.7
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Житель Ужура спас соседей из горящего дома

Главная Общество
Красноярск
16:20 25 Августа 2017
пожары, пожар, происшествия, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
версия для печати Ico_print

Житель Красноярского края спас соседей из горящего дома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. Инцидент произошел 20 августа в городе Ужуре.

Роман Баев, находясь на своем приусадебном участке, заметил клубы дыма из соседнего дома. Горела веранда многоквартирного жилого дома, огонь распространялся на крышу.

В первую очередь мужчина должен был убедиться, что в горящей квартире нет людей. Подойдя к окну, он увидел двух детей, пути выхода их наружу были заблокированы огнем. Баев разбил окно и через него проник в квартиру. Комната, где находились дети, была сильно задымлена. Эвакуировав детей, мужчина попытался получить от детей информацию о нахождении людей в горящей квартире, однако дети были сильно напуганы, не смогли ничего пояснить.

Баев решил осмотреть горящую квартиру. Используя мокрую тряпку для защиты органов дыхания, передвигаясь ползком, он обследовал задымленную квартиру. Не обнаружив людей, Роман закрыл приоткрытую входную дверь, чтобы ограничить распространение пожара и поспешил самостоятельно эвакуироваться из помещения.

После этого Баев оказывал помощь в эвакуации людей и имущества из соседних квартир. Встретив дежурный караул пожарно-спасательной части №67, он сообщил об эвакуации людей и результатах обследования горящей квартиры.

В пресс-службе МЧС добавляют, что в 2012 году Роман Баев вступил в ряды добровольных пожарных. Неоднократно принимал участие в тушении пожаров, оказании помощи федеральной противопожарной службе.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жители Железнодорожного района в выходной день останутся без холодной воды

Жители Железнодорожного района в выходной день останутся без холодной воды

25 Августа 2017 г.
Воды не будет в домах по ул. Копылова и ул. Пролетарской
Новости Красноярска: Виктор Толоконский поставил задачу построить в регионе 10 новых школ

Виктор Толоконский поставил задачу построить в регионе 10 новых школ

25 Августа 2017 г.
Глава региона совершил свою рабочую поездку в Москву
Новости Красноярска: МАК назвал причину крушения вертолета Ми-8 с красноярскими вахтовиками

МАК назвал причину крушения вертолета Ми-8 с красноярскими вахтовиками

25 Августа 2017 г.
МАК также предположил вероятные проблемы с подготовкой экипажа
Новости Красноярска: Завершается ремонт трассы Красноярск — Железногорск

Завершается ремонт трассы Красноярск — Железногорск

25 Августа 2017 г.
На объектах также предусмотрено укрепление обочин
Новости Красноярска: Для пассажиров красноярских автобусов разработали функцию «Построй маршрут»

Для пассажиров красноярских автобусов разработали функцию «Построй маршрут»

25 Августа 2017 г.
Пользователь может зайти на сайт и выбрать начальный и конечный пункты следования
Новости Красноярска: Мозаику на кинотеатре «Родина» отмыли от граффити

Мозаику на кинотеатре «Родина» отмыли от граффити

25 Августа 2017 г.
Объект окружили забором для защиты от вандалов
Новости компаний
25/08
На Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго проходит акция «Помоги пойти учиться»
22/08
Сферический кинотеатр-планетарий появился в парке «Роев ручей»
21/08
Банк УРАЛСИБ снижает процентные ставки по ипотеке и увеличивает максимальный срок кредита
20/08
Объекты компании «КрасКом» работают в штатном режиме
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Из-за проливного дождя в Красноярске ввели режим ЧС

Из-за проливного дождя в Красноярске ввели режим ЧС

20 Августа 2017 г.
Такое решение принял глава города Эдхам Акбулатов
Новости Красноярска: В Красноярске продолжают устранять последствия проливного дождя

В Красноярске продолжают устранять последствия проливного дождя

21 Августа 2017 г.
Введенный накануне режим ЧС продолжает действовать
Новости Красноярска: Красноярские бизнесмены открыли в Китае пивной ресторан

Красноярские бизнесмены открыли в Китае пивной ресторан

20 Августа 2017 г.
В меню представлены 38 сорта пива
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.