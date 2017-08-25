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Жители Железнодорожного района в выходной день останутся без холодной воды

Главная Общество
Красноярск
14:33 25 Августа 2017
красноярск, отключение воды, вода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Железнодорожном районе Красноярска в выходной день в нескольких домах не будет холодной воды. Отключение связано с ремонтом сетей, сообщает пресс-служба компании «КрасКом».

26 августа заканчивается ремонт водопровода на ул. Ладо Кецховели. В связи с этим холодной воды не будет с 9:30 до 22:30 в домах №36, 40, 43, 44, 48, 50 по ул. Копылова и в доме №1 по ул. Пролетарской.

Жителям рекомендуется набрать необходимый запас холодной воды. Также ее будут подвозить с 14:00 до 17:00 начиная с дома №50 на ул. Копылова.

Напомним, что в этом году «КрасКом» в 6 раз увеличил финансирование работ по капремонту муниципальных сетей холодного и горячего водоснабжения, а также канализационных коллекторов.

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