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МАК назвал причину крушения вертолета Ми-8 с красноярскими вахтовиками

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Красноярск
14:23 25 Августа 2017
безопасность, техникa, расследование, общество, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование  происшествия с вертолетом Ми-8, который в октябре 2016 года совершил жесткую посадку на территории Ямало-ненецкого автономного округа, в результате которой 19 человек погибли.

Крушение произошло из-за того, что экипаж «потерял пространственную ориентировку». В ведомстве отметили, что экипаж попытался произвести экстренную посадку ночью при сплошной облачности и отсутствии световых ориентиров на месте посадки. Необходимость вынужденной посадки возникла из-за малого остатка топлива, говорится в сообщении.

МАК также предположил вероятные проблемы с подготовкой экипажа. В их числе недостатки во взаимодействии членов экипажа, необоснованное решение совершить при неблагоприятных метеорологических условиях посадку для дозаправки вертолета топливом. ​

Ранее авиакомпания «Скол» (Красноярский край) заявляла, что ЧП на Ямале также могло произойти из-за недостатков системы управления безопасностью полетов.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Скол» перевозивший сотрудников подрядной организации по маршруту Сузунское месторождение (Красноярский край) — Новый Уренгой, вечером 21 октября 2016 года совершил жесткую посадку в 80 км северо-западнее населенного пункта Уренгой Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа. На борту находились 22 человека, 19 из них, в том числе три члена экипажа, погибли. По факту крушения было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Фото: Межгосударственный авиационный комитет

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