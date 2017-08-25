МАК назвал причину крушения вертолета Ми-8 с красноярскими вахтовиками

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование происшествия с вертолетом Ми-8, который в октябре 2016 года совершил жесткую посадку на территории Ямало-ненецкого автономного округа, в результате которой 19 человек погибли.
Крушение произошло из-за того, что экипаж «потерял пространственную ориентировку». В ведомстве отметили, что экипаж попытался произвести экстренную посадку ночью при сплошной облачности и отсутствии световых ориентиров на месте посадки. Необходимость вынужденной посадки возникла из-за малого остатка топлива, говорится в сообщении.
МАК также предположил вероятные проблемы с подготовкой экипажа. В их числе недостатки во взаимодействии членов экипажа, необоснованное решение совершить при неблагоприятных метеорологических условиях посадку для дозаправки вертолета топливом.
Ранее авиакомпания «Скол» (Красноярский край) заявляла, что ЧП на Ямале также могло произойти из-за недостатков системы управления безопасностью полетов.
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Скол» перевозивший сотрудников подрядной организации по маршруту Сузунское месторождение (Красноярский край) — Новый Уренгой, вечером 21 октября 2016 года совершил жесткую посадку в 80 км северо-западнее населенного пункта Уренгой Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа. На борту находились 22 человека, 19 из них, в том числе три члена экипажа, погибли. По факту крушения было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
Фото: Межгосударственный авиационный комитет