Краевые авиаперевозки: лето 2017

Чуть меньше месяца осталось до окончания второго этапа реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Норильск», а значит уже через несколько недель жители Норильска смогут летать по привычному расписанию. Между тем, реконструкция взлетной полосы северной воздушной гавани сказалась не только на норильчанах. Жители других населенных пунктов Красноярского края невольно оказались частью глобальной программы перевозок. В базовой авиакомпании Красноярского края NordStar рассказали, какая работа была проделана для того, чтобы краевые перевозки летом 2017 года были реализованы в полном объеме.

С 2011 года авиакомпания NordStar выполняет рейсы по социально значимым маршрутам внутри Красноярского края. Региональные самолеты ATR 42-500 выполняют рейсы из Красноярска в Туру, Байкит, Ванавару, Северо-Енисейск, Подкаменную Тунгуску, Игарку и Туруханск. Во многих из этих населенных пунктов авиация является единственным способом добраться до краевого центра, а дальше уже в любом нужном направлении. Традиционно для северных направлений лето – это пиковый период спроса, жители семьями массово отправляются в отпуска или стараются отправить детей к местам отдыха. Текущее лето не стало исключением, несмотря на дополнительные сложности, которые привнесла реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта «Норильск». На три с половиной месяца в норильском аэропорту действует рабочий участок взлетной полосы длиной 1 510 м, а значит единственный шанс отправиться на «материк» для более, чем 175 тысяч жителей Северного города – задействовать региональные самолеты, для которых данная длина полосы является рабочей и достаточной для безопасных полетов. Сложная программа перевозки жителей Норильска потребовала использования не только всего регионального авиапарка авиакомпании NordStar, но и привлечения дополнительных воздушных судов авиакомпаний-партнеров.

При формировании программы перевозок из Норильска в летний период одновременно учитывалась необходимость обеспечения перевозки на других краевых маршрутах. «Жители Красноярского края привыкли к определенному расписанию и частоте полетов, привыкли, что в пиковые даты авиакомпания вводит дополнительные рейсы, чтобы дать возможность вылететь всем жителям, - рассказывает генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов. – Решая вопрос по перевозке жителей Норильска, мы понимали, что не можем оставить нерешенным вопрос краевых перевозок. Нельзя для обеспечения перелетов одних жителей края, жертвовать летним отдыхом других жителей края».

Для обеспечения перевозок потребовалось найти региональные воздушные суда, которые можно было задействовать для полетов из Красноярска по краю, организовать обеспечение рейсов, обеспечить полный набор сервисов и услуг, к которому привыкли пассажиры NordStar, на всех этапах от покупки билета до самого полета.

«Под программу региональных рейсов были зафрахтованы 3 воздушных судна АН-24 у авиакомпании «Турухан». Обязательным условием фрахта было наличие базы технического обслуживания в Красноярске и наличие готового резервного самолета, на случай непредвиденных обстоятельств. – рассказывает Леонид Мохов. – Данное количество самолетов плюс небольшие окна в расписании собственных воздушных судов позволили в полном объеме сохранить внутрикраевую программу на текущее лето».

Для пассажиров изменился только тип воздушного судна – вместо привычных ATR 42-500 с 1 июня из Туры, Байкита, Ванавары, Подкаменной Тунгуски, Туруханска, Северо-Енисейска и Игарки пассажиров начали перевозить самолеты АН-24. Все остальное осталось без изменений.

В авиакомпании пояснили: все краевые рейсы выполняются под историческими номерами авиакомпании NordStar по схожему расписанию. Пассажиры как и прежде могут купить билет на сайте авиакомпании или в любом билетном агентстве, на всех рейсах действует программа лояльности авиакомпании NordStar «Летать легко!» и, являясь ее участниками, пассажиры могут копить мили или же оформлять премиальные билеты на уже накопленные ранее мили. В полете пассажирам также предоставляется полный набор привычных услуг – от бортового журнала NordStar до прохладительных напитков и питания, ровно такого же как и до 1 июня.

Прежней осталась и стоимость билета, хотя в авиакомпании признают, что уровень расходов существенно увеличился по сравнению с рейсами на собственных воздушных судах. «Для авиакомпании фрахт воздушных судов у сторонней авиакомпании — это всегда дополнительные расходы, причем весьма значительные, - отмечает Леонид Мохов. – Но, реализуя данную программу, мы ставили единственной целью сохранить рейсы с максимально возможной частотой для удовлетворения имеющегося пассажирского спроса. Авиакомпания NordStar социально ответственный перевозчик, и поэтому было принято решение обеспечить краевую программу перевозок в полном объеме.»

На текущий момент за 2,5 месяца выполнения перевозок по краю рейсами NordStar было перевезено более 17 000 жителей края, лишь немногим меньше показателей прошлого года. Впереди еще месяц работы в таких же непростых условиях. Но уже с 18 сентября с окончанием второго этапа реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Норильск» на краевые маршруты вернутся привычные жителям самолеты ATR 42-500, а расписание авиакомпании пополнится еще одним краевым маршрутом – прямым рейсом из Красноярска в Хатангу.

Фото: Артем Финн

По материалам авиакомпании NordStar