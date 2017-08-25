Завершается ремонт трассы Красноярск — Железногорск, сообщает пресс-служба министерства транспорта региона.

В этом году дорожники проводят работы на двух участках: с 4-го по 7-й км (от поселка Березовка до развязки на федеральную дорогу) и с 22-го по 27-й км (от поворота на поселок Подгорный до Железногорска). Подрядная организация на первом участке уложила более двух км асфальтобетонного покрытия. Завершить работы планируется до конца недели. Участок с 22-го по 27-й км заасфальтирован полностью.

На объектах также предусмотрено укрепление обочин, установка сигнальных столбиков и дорожных знаков, нанесение дорожной разметки.

Ранее министр транспорта края Сергей Еремин сообщал журналистам, что в результате ремонта на трассе не останется участков с «плохим» дорожным покрытием. По его словам, в ближайшие годы также появится возможность расширить ряд участков дороги Красноярск – Железногорск до 4 полос.

В правительстве региона отмечают, что трасса «Красноярск - Железногорск» является одной из основных магистралей края с интенсивностью более 20 тысяч автомобилей в сутки.

Фото с сайта krudor.ru