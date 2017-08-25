Виктор Толоконский поставил задачу построить в регионе 10 новых школ

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский заявил, что в регионе будет построено 10 новых школ. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В ходе рабочей поездки в Москву на встрече с министром образования России Ольгой Васильевой глава края обсудил ряд актуальных вопросов развития отрасли в регионе. В своем докладе Толоконский сообщил, что новая школа в мкр. Иннокентьевский будет сдана в эксплуатацию на месяц раньше запланированного срока.

«В министерство образования России поданы заявки на софинансирование строительства еще четырех школ в Красноярском крае — трех в Красноярске и одной в Канске. Одну школу мы в текущем году в краевом центре сдаем, еще четыре школы начинаем строить к концу года. Всего в Красноярске подготовлено строительство шести школ. Я ставлю задачу построить в Красноярске 10 новых школ», — подчеркнул Виктор Толоконский.

Кроме этого, губернатор обсудил с министром образования РФ перспективы реконструкции малокомплектных школ в малых населенных пунктах края. Глава региона представил проект современной малокомплектной школы, подготовленный красноярскими специалистами с учетом всех актуальных градостроительных норм и правил. В настоящий момент проект проходит экспертизу, использование актуального проекта позволит начать процесс массовой замены малых школ.

«Если проект покажет свою эффективность, то мы будем строить 15–17 малых школ в небольших населенных пунктах и достаточно быстро решим задачу обновления ветхих зданий малокомплектных общеобразовательных учреждений в муниципалитетах», — сказал Виктор Толоконский.

На встрече также обсуждались отдельные задачи профессионального образования, вопросы развитии Сибирского федерального университета и создания физико-математической школы.